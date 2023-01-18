烏直昇機基輔附近墜毀 多名政府官員罹難

烏克蘭一架載有政府官員的直昇機日前在首都基輔附近失事，最終在一間幼稚園附近墜毀。意外導致最少18人死亡，包括內政部長莫納斯特斯基及3名幼童。事故亦引發大火，據報最少22人受傷。

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基輔國民警察首長科雷蒙科（Igor Klymenko）聲稱，一架載有內政部長莫納斯特斯基（Denis Monastyrsky）及副部長Yevhen Yenin等9人的直昇機，於周三（18日）在基輔鄰近的羅伐利（Brovary）墜毀。

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）指機上9人全數遇難，事故導致最少18人喪生，包括3名兒童。他稱另有29人受傷，其中15人為兒童，全數已送院治理。內政部官員證實事件，確認莫納斯特斯基等多名官員死訊。

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網上有影片流傳，顯示直昇機墜毀後引起火災，波及附近的幼稚園及住宅，片中更傳出尖叫聲。庫列巴指事發時幼稚園內仍有不少小朋友及員工，暫時己疏散相關地區。

俄羅斯暫時未就事件作出任何回應，烏克蘭政府亦未有把墜毀與任何俄軍在當地的攻擊相提並論。

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責任編輯：吳漢培