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【體育用品股】安踏調整管理架構　主席丁世忠將不兼任CEO　改為聯席CEO制度

股市 17:14 2023/01/18

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安踏調整管理架構　主席丁世忠將不兼任CEO　改為聯席CEO制度

安踏 （02020） 宣布對管理架構進行調整，其中，創辦人之一丁世忠將卸任首席執行官，但留任董事會主席一職。丁世忠在員工信中表示，集團將以聯席CEO制度來執行，以更加契合香港上市規則對企業管治的要求，也在多品牌集團複雜的管理體系中，進一步提升決策效率。

「此次管理層的重新分工，是集團面向未來的全面佈局，是在安踏集團和亞瑪芬集團既定的發展戰略上，更合理地為各品牌賦能，也鼓勵幹部梯隊勇挑重擔。 這個決定是集團董事會經過長期研討之後，為推進「成為世界領先的多品牌體育用品集團」的願景而做出的謹慎決策。」

現時首席財務官賴世賢及專業運動群CEO吳永華將會出任聯席首席執行官。賴世賢將分管安踏品牌、除 FILA品牌以外的所有其他品牌，而吳永華將分管 FILA品牌及國際業務。

丁世忠在信中指，面向未來新十年的願景，董事局規劃了清晰的戰略和中長期發展目標，每個品牌群也重新確定了品牌發展的必勝之戰。集團董事局將著力構建新競爭形勢下的集團核心能力，發揮「安踏集團+亞瑪芬集團」的雙輪驅動優勢，推進全球化戰略的進程。

丁世忠將專注企業戰略、管理審計監察及收購等

因此，丁世忠指，自己決定不再兼任CEO，將專注於主席的角色，主持集團的企業戰略、人才發展、企業文化和經營監督，直接管理審計監察及收購兼併等事項，也將繼續參與公司重大決策。

另外，另一創辦人丁世家將留任集團董事局副主席，繼續分管集團生產，並出任集團供應鏈委員會主席，不再分管集團服配採購和集團鞋採購。

而執行董事畢明偉將擔任集團首席財務官。安踏集團總裁及戶外運動品牌群CEO鄭捷將轉為擔任亞瑪芬集團（Amer Sports）CEO。

上述管理職能調整將於2月1日起生效。

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編輯：袁諾曦

港股 FILA 安踏體育（02020）
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