【需求前景低迷】2023年Q1全球手提電腦出貨量　料創10年同期新低

▲ 市場研究機構TrendForce預計2023年，在全球經濟及政治環境形勢不明的壓抑下，手提電腦出貨量僅 1.71億部，按年減幅為7.8%。（法新社資料圖片）

全球手提電腦出貨量出現逐季衰退，儘管各手提電腦品牌在北美及中國內地雙雙祭出促銷價，銷售結果仍不如預期。據市場研究機構TrendForce日前公布統計數字，去年全球手提電腦出貨量全年僅約1.86億部，按年減24.5%。同時預計2023年，在全球經濟及政治環境形勢不明的壓抑下，手提電腦出貨量僅 1.71億部，按年減幅為7.8%。

2023年的農曆年較往年提前到來，報告指，除了手提電腦需求前景低迷，農曆年假後中國內地疫情恐成一大市場變數，還擔心疫情導致零件供應出現問題。鑑於上述情況，各手提電腦品牌也提高了其熱賣型號的庫存，另有部分訂單在2022年底前已提前完成出貨。因此預計2023年第一季度全球手提電腦出貨量將下降9.5%，降至3,510萬部，創下十年同期新低點。

供應鏈轉移 美品牌將主導代新局面？

中美角力連帶令地緣政治升溫，促使各科技大廠近年考量重新布局供應鏈，報告提到，當中以美系品牌最為積極，其規模較大且擁有供應商話語權。TrendForce觀察目前情況估計，基於後續局勢的戰略考量，未來在中國外的生產布局，可能將分為兩種模式：

1/ 以越南為中心：越南擁有地理優勢，方便物料由中國運輸至當地，其年輕及相對低廉的勞動力成本，更成為吸引品牌及代工廠進駐的最大動力

2/ 總部位於美國的品牌，將提高在墨西哥廠區裝置生產量，以直接服務北美市場。並且將積極尋找印度合作夥伴，在當地建立生產銷售模式，享有減免稅額優惠，大幅度提升產品定價優勢

責任編輯：張寶燕

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