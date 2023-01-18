樓市好轉惟仍需蝕讓　天鑽兩房3年貶值22萬

中原地產何偉雄表示，中港落實通關，大市氣氛有好轉。大埔天鑽8座低層B室，單位實用面積457平方呎，兩房間隔，擁開放式廚房，向西北，望內園泳池景，放盤時開價約700萬元，議價後以685萬元沽出，實用平均呎價14989元。

據了解，原業主於2019年11月以707萬元購入，持貨逾3年，現沽貨賬面需蝕讓22萬元離場。

延伸閲讀【多圖】揚海現樓示位陪你睇 「揚帆出海」設計概念展優雅氣質【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映 【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機