【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】每週凌晨長課從不停步 葉雅傑開心正面冀跑出10公里PB

講到10公里比賽的香港頂尖選手，不得不提New Balance Run Club教練葉雅傑（葉Sir），他在上次2021年香港馬拉松10公里賽事跑出31分40秒的成績得到第3名。葉Sir會在下月中港馬比賽再次挑戰10公里組別，希望寫下個人的最佳時間，衝破31分40秒大關。疫情放寬下，葉Sir希望稍後時間到海外，參加多年來未參與的全馬比賽賽事。

▲ 中學後掛住玩的葉Sir，到2013年重拾跑鞋，在3公里賽事奪得亞軍，時間約10分多。（所有相片由受訪者提供）

認識葉Sir的跑友，都會知道近幾年在疫情下，葉Sir每個星期都風兩不改，無論是大熱天抑或天寒地凍，都會凌晨在元朗公園，以極速三分披的速度繞圈跑20幾30公里， 之前問過葉Sir因為抵擋不住夏天的炎熱天氣，所以選擇這個時間長課，至於為何秋冬也是如此，他表示是要建立習慣，如果秋冬不能習慣凌晨跑，到了夏天亦未必可以做到。

▲ 只要星期天凌晨到元朗公園，就會看到葉Sir身影在身邊飛快走過。

不少跑友都會覺得路賽太多上落斜，很難做到個人最佳紀錄時間(PB)，所以會選擇跑運動場以計時賽(Time Trial)方式做出PB，距離亦較以GPS計算的路跑更準確。然而由於葉Sir左腳扁平足的關係，轉彎時會感到較易疲倦和吃力，不論是5公里或10公里賽事，葉Sir路跑的成績反而較徑賽成績更佳。

▲ 葉Sir（左四）於2014年沙田10公里跑賽已跑出37分多的佳績。

以前葉Sir很多運動都會玩，但特別鍾情籃球，然而2012年因為腰椎間盤突出感到痛楚，毅然放下籃球，並在2013年全身重投跑場懷抱，而腰痛亦隨著跑步逐漸消失，身型亦由原來的「大肥仔」變做「小肥」，再逐漸提升至近幾年的標準運動員身形。

▲ 中五跑出元朗區學界5000米第1名。

自言小時候沒有特別訓練跑步的葉Sir，明顯有一定天份，就像《男兒當入樽》櫻木花道經常說：「我是天才！」一樣。葉Sir中二第一次參加1500米就已經跑出5分16秒的成績，中三順理成章成為校隊，代表學校出戰不同跑賽，中四至中五更以優秀時間得到元朗區學界的1500、3000及5000米冠軍。葉Sir連當年中四至中五跑出的時間至今仍然記得，可見當年的威水史至今在他腦海中仍然瀝瀝在目。

▲ 當年葉Sir元朗區學界比賽成績

葉Sir希望今年能夠參加海外全馬比賽，講到以往的全馬難忘經驗，他直言：「跑三次都抽筋！」。葉Sir的第一隻全馬是2015年香港馬拉松，當他跑到15公里率先抽筋，跑到26公里更出現「大抽」情況，需要停下來拉筋數秒，最終邊跑邊抽跑回終點，2小時52分。翌年香港馬拉松全馬則好一點，到最後100米才抽筋，結果不能衝回終點，2小時49分。至於第三次為2018年紐約馬拉松，由於當年比賽前有傷，沒有特別加強訓練，結果跑到30多公里，雙腳近髖屈肌位置一起抽筋， 未能造出理想時間，2小時43分。

▲ 2015年葉Sir第一次參加全馬比賽，以2小時52分完成賽事。

多年來跑步亦為葉Sir帶來不少傷痛經驗，他很記得2015年天水圍10公里跑入33分以內的成績，不太辛苦，因為心雄在晚上練習以36分跑多次10公里，結果之後腳痛兩個月才逐漸好轉。近幾個月葉Sir雙腳亦有一點狀況，最近大致好得七七八八，他坦言也不算是受傷，只是有時有點痛楚，基本上慢慢會好，只要「就住」跑而不再更痛，相信亦問題不大。對於如何避免跑步受傷，葉Sir指始終每個人身體質素不同，最重要是要清楚自己，不要亂跑，如有教練可以與教練多些溝通，找出對策及良方。

▲ 葉Sir認為要避免跑步受傷，就要與教練好好溝通，了解自己。

至於比賽及跑步心得，葉Sir認為大家都要了解多些自己身體狀況去練習，而比賽能否捱到最後則講心理質素，如果不斷有不好的想法，就會很易放棄，只要想多些正面的事情，例如《男兒當入樽》安西教練的一句： 「現在放棄，比賽就結束了！」，就能堅持到最後！最近教學界跑步的葉Sir笑言自己沒有特別跑步目標，只希望能夠繼續健健康康跑步，教得開心，學生跑得開心就夠了。開心及健康跑，或者就是葉Sir跑得快的基本元素。

▲ 葉Sir勉勵跑友只要懷著正面想法，就能在比賽堅持到最後。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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