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貝沙灣3800呎海景大宅1.88億易手　創屋苑分層紀錄新高

股樓投資 18:42 2023/01/18

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中港通關後，豪宅新盤連錄新高成高，就連二手市場同樣受惠。其中薄扶林貝沙灣一伙高層海景戶，日前以1.88億元易手，成交呎價高達49,163元。 

中原地產高鵬說，貝沙灣4期5座高層A室，實用面積3,824平方呎，五房三套間隔，享全海景，附約250平方呎特色空中平台，日前以1.88億元易手，實用呎價約49,163元，創分層單位新高。

資料顯示，原業主於2012年以9,680萬元買入單位，持貨11年，現帳面獲利9,120萬元，物業期內升值94%。 

延伸閱讀【有相睇】不甘被欺壓 新葵芳花園兩房業主封盤不賣 上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

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許偉業續說，單位最終由荃灣區租客購入，而該租客獲家人支持入市，原按銀行估價出價525萬元洽購，但見業主不為所動，所以追價25萬元至550萬元，終用誠意打動業主出售單位。 

資料顯示，原業主於2012年9月以334萬元購入單位，持貨10年多，現帳面獲利216萬元，單位期內升值65%，而新葵芳花園本月錄得4宗成交，成交價介乎520萬元至577萬元，平均實用呎價約13,403元。 

 

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撰文 : 黃卓賢

貝沙灣 豪宅 薄扶林 二手市場 中原地產 私人屋苑

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