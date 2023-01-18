貝沙灣3800呎海景大宅1.88億易手　創屋苑分層紀錄新高

中港通關後，豪宅新盤連錄新高成高，就連二手市場同樣受惠。其中薄扶林貝沙灣一伙高層海景戶，日前以1.88億元易手，成交呎價高達49,163元。

中原地產高鵬說，貝沙灣4期5座高層A室，實用面積3,824平方呎，五房三套間隔，享全海景，附約250平方呎特色空中平台，日前以1.88億元易手，實用呎價約49,163元，創分層單位新高。

資料顯示，原業主於2012年以9,680萬元買入單位，持貨11年，現帳面獲利9,120萬元，物業期內升值94%。

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許偉業續說，單位最終由荃灣區租客購入，而該租客獲家人支持入市，原按銀行估價出價525萬元洽購，但見業主不為所動，所以追價25萬元至550萬元，終用誠意打動業主出售單位。

資料顯示，原業主於2012年9月以334萬元購入單位，持貨10年多，現帳面獲利216萬元，單位期內升值65%，而新葵芳花園本月錄得4宗成交，成交價介乎520萬元至577萬元，平均實用呎價約13,403元。

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