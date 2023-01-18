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【e利是】新年派e利是邊間最著數　一文看清優惠（不斷更新）

Hot Talk 16:57 2023/01/18

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【e利是】新年派e利是邊間最著數　一文看清回贈優惠

金兔年將至，除了派傳統利是，多間銀行或電子錢包都有推出派e利是回贈或抽獎，使用邊間派e利是最著數？以下一文睇晒派電子利是優惠︰

Alipay

1月21日至1月28日農曆新年期間，使用封面轉賬、滙款至內地和跨境利是功能，便可參加「AlipayHK2023兔年勁賞 · Lucky兔U」大抽獎，有機會獲高達8888港元禮券。

另外，AlipayHK首次聯乘22間商戶派發利是，由1月21日至28日進入「AlipayHK 2023 兔年勁賞 」活動頁面的「Happy兔 U」專區，每日可領取指定商戶的專屬利是封面及商戶禮券。

【e利是】AlipayHK：用轉賬封面派利是可參與大抽獎　最多贏取8888元禮券

八達通

用戶可預先為八達通銀包「入定錢」，方便派「e利是」之餘，首28,888名新登記用戶從銀行賬戶增值八達通銀包並儲存該賬戶號碼，即可獲贈港幣38元「e利是」獎賞。今年，公司更夥拍富衛香港送出兔年豐收大福袋，客戶收到八達通App「e利是」的電子連結，便可領取兔年豐收大福袋。

【e利是】八達通派「e利是」嘟落卡　另可獲38元獎賞及大福袋

PayMe

滙豐旗下電子錢包PayMe推出「全民PayMe大派利是」賀年活動，由1月21日至2月18日期內，PayMe用戶只需透過手機掃描位於銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈及旺角奶路臣街8-8A號旺角電腦中心的戶外廣告和全港多個巴士站廣告牌上的QR碼，即可玩AR遊戲求籤一次，有機會獲得限量版NFT或高達88元開運利是。每位用戶在推廣期內每日最多可求籤一次。

【PayMe】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT

Tap&Go

即日起至2023年2月1日，現有及全新Tap&Go客戶成功透過Tap&Go手機錢包向8位或以上親友派出e利是，有機會享港幣18元Tap&Go儲值額。而全新Tap&Go客戶更有機會獲額外港幣88元Tap&Go儲值額，合共享總額高達過百元Tap&Go儲值額開運獎賞。

【e利是】Tap&Go「拍住賞」推多款動畫e利是　即日起向8位或以上派出e利是或享18元儲值額

恒生

用戶使用恒生手機應用（app）的派e利是功能，一次派發最多10封e利是，並可參加恒生「2023接財神大抽獎」，抽出逾5000份獎賞，大獎包括20克足金財神和財神NFT。

【e利是】恒生推「派e利是」抽獎送足金財神金牌和NFT

中銀香港

即日至2月11日，首138名企業客戶成功透過iGTB NET企業網上銀行輸入及授權電子利市交易，並累計成功發出電子利市總金額達500元或以上，可獲188元現金獎賞。此外，由即日至3月31日，中銀香港會向特選「商業理財賬戶」客戶送出總值逾28,888元的「兔氣揚眉企業新春大利是」加碼獎賞及服務優惠。

【電子利是】中銀香港連續第2年推企業客戶電子「e-利是」　去年6成用戶屬IT行業中小企

ZA Bank

ZA Bank表示，將夥拍麥當勞、星巴克及香港太古可口可樂三大品牌推出活動，期内用戶只需登入ZA Bank App 頁面參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得1張「兔仔卡」，背面隱藏1款隨機奬賞，即可獲得由三大品牌贊助的優惠券及免費汽水、ZA Coin、ZA Bank優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」

【虛擬銀行】ZA Bank首推「百家姓」電子利是封　邊3個姓氏最受歡迎？

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責任編輯︰梁浩碩

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