國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港

疫情持續3年，隨着防疫措施進一步放寬，周三（18日）終有國際郵輪再重臨香港。在旅遊事務署和香港旅遊發展局（旅發局）的促成下，國際郵輪公司銀海郵輪旗下的「銀靈號」於周三抵港，成為政府放寬入境防疫防控措施後，首艘抵港的國際郵輪，標誌着香港郵輪旅遊重新啟航。旅發局已成功爭取至少 16 家郵輪公司今年重返香港，提供至少 82 個航次。

過去三年，曾有郵輪公司舉辦郵輪公海遊，但由於疫情反覆，郵輪出現多人感染的情況，惟有於行程中途折返，最後郵輪遊也未有在香港舉辦。隨著防疫措施放寬，國際郵輪公司銀海郵輪旗下「銀靈號」今年1月5 日從新加坡出發，途經蘇梅島、林查班（曼谷）、胡志明市﹑陳美後，周三抵達尖沙咀海運碼頭，停泊一晚後，於周四開始（1 月 19 日）啟航前往新加坡。「銀靈號」今次抵港，載有數百名來自超過 20 個國家的旅客。他們抵港後，獲旅發局體貼安排下在港觀光旅遊，包括遊覽西九文化區﹑穿梭於西九龍、中環的大街小巷，以及乘搭新一代山頂纜車等。

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為迎接「銀靈號」抵港，文化體育及旅遊局、旅遊事務署和旅發局特別在尖沙咀海運碼頭舉行歡迎儀式，向抵港旅客派發禮物。文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生表示：「香港是亞洲郵輪旅程中別具特色且不容錯過的航點。隨著旅遊恢復，我們不斷豐富和提升的多元化旅遊資源，定能為來自世界各地的朋友帶來給予耳目一新的體驗和美好的回憶。」



旅發局主席彭耀佳形容，郵輪重返香港是旅遊業復甦的重要里程碑：「我非常高興與大家一同歡迎『銀靈號』及一行旅客抵港，這不僅標誌著本港郵輪旅遊發展重新啟航，重返國際郵輪的市場，業界更可以藉此開發多元化的旅遊產品，豐富旅客的體驗，進一步刺激旅客來港。」

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在疫情期間，旅遊事務署和旅發局一直與郵輪公司保持緊密聯繫，確保營辦商掌握香港最新情況，爭取盡快重啟香港的航程。旅發局至今已成功爭取至少 16 家郵輪公司（見下文），今年內重返香港市場，當中不乏蜚聲國際的郵輪品牌，包括今次率先回港的銀海郵輪（Silversea Cruises）、途易郵輪（TUI Cruises）、精鑽郵輪（Azamara ClubCruises）、Hapag-Lloyd Cruises、Windstar Cruises 等，共提供至少 82 個航次。

其中，德國郵輪公司途易郵輪（TUI Cruises）旗下的豪華郵輪 Mein Schiff 5，今年內將有 4 個航次停泊香港，預料帶來逾 5,000 名高增值休閒旅客，而首個航次會在 3 月初停靠香港啟德郵輪碼頭，為該碼頭今年首個航次。



於 2023 年內重臨香港的郵輪公司包括：

1. AIDA Cruises 阿依達郵輪

2. Azamara Club Cruises 精鑽遊輪

3. Celebrity Cruises 名人郵輪

4. Fred. Olsen Cruise Lines

5. Hapag-Lloyd Cruises

6. Holland America Line 荷美郵輪

7. MSC Cruises 地中海郵輪

8. Oceania Cruises 大洋郵輪

9. Princess Cruises 公主郵輪

10.Royal Caribbean International 皇家加勒比國際遊輪

11.Silversea Cruises 銀海郵輪

12.TUI Cruises 途易郵輪

13.Vantage Cruises

14.Viking Ocean Cruises

15.Windstar Cruises

16.Resorts World Cruises 名勝世界郵輪

旅發局五大工作策略推動郵輪旅遊復甦：

1. 向郵輪公司提供更大的支援和優惠，投放資源推出各項推廣活動，吸引更多市民

參與郵輪旅遊；

2. 與郵輪公司保持緊密聯繫，確保營辦商掌握香港最新情況，並積極接洽不同郵輪

公司，吸引它們選擇香港作為航點或母港；

3. 發揮香港的固有地理優勢和善用多元化的旅遊體驗，與旅行社代理及鄰近港口等

業界夥伴緊密合作，推動香港成為區內郵輪旅遊的門戶；

4. 向大灣區旅客推介香港郵輪體驗，並與其他區內港口合作推廣大灣區郵輪旅程；

5. 參與全球大型國際郵輪展，例如「Seatrade Cruise Global」，進一步加強香港在國

際郵輪市場的地位及影響力。



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責任編輯：陳詠妍