脫歐釀英短缺33萬名工人 低技術職缺成災區

英國脫歐後，大批歐盟工人因簽證問題無法再於當地工作。有智庫研究發現，英國因為脫歐而造成33萬名工人短缺。數據亦顯示，雖然脫歐令非歐盟國家移民人數增加，但仍不足以彌補歐盟工人離開造成的缺口。

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智庫歐洲改革中心（CER）及研究機構UK in a Changing Europe 合作研究，脫歐後英國移民制度對當地勞動力市場的早期影響。結果發現，2020年脫歐雖然令非歐盟國家移民人數增加，但不足以彌補歐盟工人的流失。兩個機構評估時參考了國家統計局（ONS）數據，指截至2022年6月，淨移民人數整體減少54萬。

兩個機構亦利用ONS年度人口調查數據，模擬若英國與歐盟間仍能自由出入，英國移民法保持不變之下當地勞動力的情況，為評估脫歐對英國帶來的影響，而非單純評估移民數目下降程度。

結果發現，英國脫歐後的計分制度令未有專業資格人士更難移民到英國。制度於2021年1月起開始實施，截至2022年6月，合共導致約46萬名歐盟工人離開英國。雖然約13萬名非歐盟工人的到來令情況得以紓緩，但仍有約33萬人的缺口未能補上。

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以行業來計，運輸及倉庫打擊最為嚴重，脫歐一共造成兩個行業大減12.8萬歐盟人手，佔行業整體約8%。而批發及零售業內，歐盟工人亦減少3%，即約10.3萬人。款待及食品行業則減少4%人手，即約6.7萬人。而製造業及建築業亦分別減少2%，行政及支援領域則減少約3.2萬人。

兩個機構發表報告指，在醫療保健、教育及資訊及通訊科技（ICT）等技術含量更高的行業，非歐盟工人的增加足以彌補歐盟工人造成的損失。兩個機構總結指，新制度正如一眾脫歐支持者所言，正廣泛地影響英國。

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責任編輯：李俊儀