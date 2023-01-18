【大行報告】 百度遭富瑞降目標價 料上季收入下跌4% 股價曾挫逾5%

富瑞發表研究報告指，估計百度集團（09888）上季核心收入下滑，但相信今年首季核心業務已好轉，因此維持「買入」投資評級，目標價則由210元下調2.9%至204元。百度股價連跌兩日，今日（18日）一度跌逾5%，低見125.3元，收報128.6元，跌2.7%，成交額11.7億元。

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該行指，考慮到內地去年12月疫情政策放寬後的最新業務趨勢，相信對百度核心業務的影響短暫，並預期今年首季搜尋、信息流廣告以及AI Cloud業務能重拾增長。該行估計，上季百度核心收入只有249億元人民幣，按年倒退4%，主要因綫上廣告收入下跌9%影響，而AI Cloud業務則有望升2%，至於按非通用會計準則（non-GAAP）計算，該行料其核心經營利潤率為19%，低於早前估計的21%。

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記者：郭秀慧