【職場熱話】打工仔英文不好大感危機 稱窮人沒有資源學習 網民怒言：「講到尾係睇自己肯唔肯學。」

在香港工作，免不了要說英文，但亦不是每個人都有一口流利英文，更有人覺得不懂英文在香港沒有競爭力。有網民就在討論區發帖抱怨，指自己英文差，好有危機感。

樓主經歷：

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一聽到樓主如此看待自己的出身，有網民反問他：「請問你逃避學習與你不是有錢人、名校生有甚麼關係？」。樓主反駁，稱有錢人一般都英文好，而窮人中有99％人的英文很差。

一看到樓主的駁斥，網民紛紛怒言，指樓主現況都是他自己一手造成，在這個時代學英文根本不用花錢，一上網就有免費課程，他明知道自己懶，不求變就在「賴」身世。

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有人就分享自己的勵志故事，稱自己家底不好，但從小就玩英文遊戲，看Youtube自學英文，長大了就靠寫英文「搵食」。他指自己從來都未去過外國交流，他的口語是差一點點，但日常和同事溝通都沒有問題，「其實講到尾係睇自己肯唔肯學。」

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責任編輯：張瑋婷