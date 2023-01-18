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【職場熱話】出門衣著一成不變導致被人嘲笑 打工仔害怕同事背後笑他 網民：穿得舒服就好

理財智慧 16:55 2023/01/18

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上班衣着固然重要，亦有人為了自己舒服而穿得隨意一點。其實只要符合公司要求，穿甚麼都可以。然而有網民就在討論區發帖，指自己上班都是穿差不多的衣服，被同事嘲笑。


樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +3

 

有人認真回答，指如果公司多年輕人的話，就肯定會被人笑。因為他們通常都很會打扮，所以會注意自己和身邊人的衣著。但是如果是中老年同事居多，結了婚每天上班就是等「出糧」，下班要趕回家照顧小朋友的，根本不會有人笑樓主，因為他們都是幾套衣服穿幾年。

【個人資料】消委會實測9款交友APP 揭用家個人資料或用作促銷【下一頁

有網民就覺得隨便讓同事笑就好，他覺得上班不用打扮，每天都是黑牛仔褲加T-shirt就出門，又不是要見甚麼人，穿得舒服就好。亦有人直言自己有好幾條一樣的褲用來上班，下身直接不用選擇。

 

而且網民亦覺得上班總會被笑，同事總有很多是非可以說，不用太介懷。

 

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責任編輯：張瑋婷

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