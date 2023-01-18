【大行報告︱網易】網易獲大摩高盛齊上調目標價及盈利預測　料首季迎增長拐點

▲ 網易獲大摩高盛上調目標價及盈利預測 料首季迎增長拐點

網易 （09999） 獲兩大外資行摩根士丹利及高盛唱好，指出受惠《逆水寒》手遊在內地獲批版號，以及《蛋仔派對》近期強勁表現，均上調網易今明兩年業績預測，大摩指，估計今年首季網易增長將迎來拐點，較市場預期早。

高盛最新將網易港股目標價由161元上調至165元，評級為「買入」，大摩則將網易美股目標價由105美元上調至107美元，評級為「增持」。

高盛：後市走勢關注4因素

高盛表示，上調網易今明兩年遊戲收入預測，以反映在遊戲產品綫上有更高的能見度，並將盈利預測分別上調2.5%及2.3%。該行估計，《逆水寒》可能在年中起為公司作出貢獻，料首年收入可達55億元人民幣。

高監表示，網易自去年10月下旬的反彈較滬深中國網路ETF落後，主因產品綫能見度相對較低及第四季遊戲收入溫和。不過，該行相信，自今年起將見到遊戲業務收入增長加速，主要由《逆水寒》驅動，加上《蛋仔派對》近期收入強勁，相信可以大致抵銷《暗黑破壞神》的潛在下降及放緩，以及經典遊戲的波動。

高盛指，後續可關注：1）《蛋仔派對》收入趨勢、2）版號及遊戲推出日期、3）《哈利波特：魔法覺醒》海外版推出後的表現、4）《暗黑破壞神永生不朽》收入仍在下跌趨勢，觀望未來升級版本。

大摩：估值仍平 市盈率有望回到21倍水平

大摩指，內地遊戲版號審批加快，暗示其他遊戲如《永劫無間》手遊、《燕雲十六聲》也有機會較預期提早出台。該行認為，網易增長拐點將在今季發生，較市場預期的第二季更早，而市場已反映去年第四季遊戲收入增長放緩以及終止與暴雪的協議。

考慮到重磅遊戲將陸續有來，大摩預期市盈率有望回到2018年平均21倍水平，故認為現時預測市盈率為17倍仍然便宜。該行亦上調網易今明兩年遊戲收入預測1%及每股盈利2%。

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編輯：袁諾曦