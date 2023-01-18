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【PayMe】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT

Hot Talk 16:35 2023/01/18

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【PayMe】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT

滙豐旗下電子錢包PayMe推出「全民PayMe大派利是」賀年活動，由1月21日至2月18日期內，PayMe用戶只需透過手機掃描位於銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈及旺角奶路臣街8-8A號旺角電腦中心的戶外廣告和全港多個巴士站廣告牌上的QR碼，即可玩AR遊戲求籤一次，有機會獲得限量版NFT或高達88元開運利是。每位用戶在推廣期內每日最多可求籤一次。

    點擊圖片放大

PayMe去年於新年期間共派出逾500萬封電子利是，PayMeow今年首度化身「PayMe喵大仙」，並將在全港多個戶外廣告熱點和巴士站的廣告牌上，聯同一眾PayMe新年吉祥物包括「美食之神」、「購物之神」、「玩樂之神」和「生活之神」等送上新年祝福，與大家一同開個好年。

滙豐總行大廈外牆有PayMe喵大仙送祝福

由「美食之神」、「購物之神」和「玩樂之神」領銜主演的三段全新廣告已於1月16日在ViuTV、HOY TV及網絡平台播出，演繹PayMe如何「福」蓋用戶日常食買玩的生活。

此外，由1月21日起，中環滙豐總行大廈外牆將上演全新賀年燈光匯演，PayMe喵大仙將聯同其他新年造型吉祥物為大家送上祝福。

相關文章：【金融峰會】滙豐祈耀年：PayMe市佔率達5成　央行數碼貨幣能打通國際貿易

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐新推中小企流動開戶方案　合資格商戶開通PayMe免開戶費兼可抽獎

編輯：陳韻妍

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