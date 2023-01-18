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【電子支付】金融服務商FIS：逾四成非金融機構被客戶要求接受加密貨幣

Hot Talk 16:35 2023/01/18

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【電子支付】金融服務商FIS：逾四成非金融機構被客戶要求接受加密貨幣

金融服務支付服務商FIS（美： FIS）發表報告指，逾四成（43%）的非金融機構現正提供或準備開發嵌入式金融服務；逾六成（64%）金融服務公司認為去中心化金融（DeFi）是公司的重要增長機遇；雖然去年加密貨幣出現挑戰，逾四成（44%）的非金融機構表示客戶要求他們接受加密貨幣作為支付方式。

所謂嵌入式金融（embedded finance）是指消費者通過非金融公司獲得金融服務，例如嵌入式支付，即在網購平台使用銀行信用卡支付貨品等。報告訪問9個地區共2,000名金融服務業及非金融公司，當中約160位來自香港。

報告指出，絕大部分香港企業預期以下各項主要金融科技領域將的趨勢將會在未來12個月內對業務產生重大或中等的影響，相信來年亦會繼續吸引企業投資，當中包括嵌入式金融（76%）、DeFi（76%）、ESG （75%）、加密貨幣（73%）及元宇宙（73%）。

整體受訪者中，約53%的金融服務公司表示將在未來12個月重點投資於開發嵌入式金融產品，令客戶透過第三方數碼和社交渠道購買相關產品。

FIS旗下Worldpay主要助網上商戶網購消費收款，Worldpay香港支付服業務發展經理蘇鈞濠表示，近年有關加密貨幣收款服務查詢增加，雖然2022年加密市場走弱，但料長遠仍會被廣泛接受。目前Worldpay在香港主要提供Visa、Mastercard收單服務，預計年底前會增設微信支付及支付寶。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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記者：李哲毅

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