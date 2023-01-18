【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產

外電報道，蘋果(美：AAPL) 加快增加印度生產步伐，十幾家中國供應商已獲得在印度擴張的初步許可，Airpods和iPhone 組裝商立訊精密（深：002475）和鏡頭製造商舜宇光學（02382）在獲批的公司之列。舜宇全日收報104.3元，上升2.4%，其他手機設備股方面，瑞聲科技(02018) 全日收報20.75元，上升2.2%，比亞迪電子(00285) 全日收報26.2元，上升3.5%。

【遊戲股】 內地本月批出88個遊戲版號 數量為復批以來最多 騰訊、網易都有份 詳情請看【下一頁】

消息指，在蘋果公司向印度當局提交的一份約17家供應商的名單裏，大約有14家供應商即將獲得印度政府的批准，此前蘋果將它們列為需要在印擴張的公司。消息指，大族激光(深：002008)與深圳裕同包裝公司（深：002831）也在獲准的名單內。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

近年蘋果和其他電子品牌企業正積極降低把生產過度集中在一個國家的風險。加上印度把發展當地製造業視為全國優先政策，為企業在印度的擴張計劃提供資金補貼與政府支持。蘋果合作夥伴之一的全球大型手機代工商鴻海，已在印度生產更多的新款iPhone。

【吉利175】吉利及雷諾組合營 傳邀沙特阿美為投資夥伴 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機