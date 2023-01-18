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【虛擬銀行】ZA Bank首推「百家姓」電子利是封　邊3個姓氏最受歡迎？

Hot Talk 17:09 2023/01/18

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【虛擬銀行】ZA Bank首推「百家姓」電子利是封　邊3個姓氏最受歡迎?

農曆新年臨近，虛擬銀行ZA Bank宣布，首次推出百家姓電子利是封，採用港式招牌字體「李漢港楷」，涵蓋46個熱門姓氏，ZA Bank稱，由推出至今，用戶已派出近5,000封百家姓電子利是，當中以「陳」最受歡迎，其次是「黃」和「李」，三個姓氏合共佔整體使用量三成。

    點擊圖片放大

ZA Bank夥拍三大品牌、完成任務即可獲驚喜禮遇

另外，ZA Bank表示，將夥拍麥當勞、星巴克及香港太古可口可樂三大品牌推出活動，期内用戶只需登入ZA Bank App 頁面參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得1張「兔仔卡」，背面隱藏1款隨機奬賞，即可獲得由三大品牌贊助的優惠券及免費汽水、ZA Coin、ZA Bank優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」。

其中，用戶只需每日完成「派現金利是」任務即可得到1張「兔仔卡」，翻轉該卡就有機會獲得1張「百萬勁抽券」，參與「ZA百萬勁抽」，隨時獲得100萬現金。另外，成功集齊8款「兔仔卡」的用戶，可參與瓜分高達1,000萬ZA Coin（價值10萬元）的終極獎賞。

相關文章：

【虛擬銀行】ZA Bank推結餘轉戶計劃　用戶可享6個月自選還款假期

【美元定期存款】ZA Bank推美元定存快閃優惠　新資金開立定存3個月可享最高4厘

編輯：伍鍵文

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