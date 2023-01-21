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【迎接兔年】Google Trends、Google相簿等多項功能　引入兔年主題設計

16:00 2023/01/21

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Google 運用多項數碼科技迎接農曆新年

即將踏入農曆兔年，各品牌亦正密鑼緊鼓地推出以兔年為靈感的設計。今年Google將於農曆新年前後推出多項重點活動，向各地網民拜年。

【AI應用】Google Cloud推出AI貨架檢視方案　助零售商提升營運表現

【Google新功能】Google Meet增表情符號反應　iOS裝置現可使用

Google Trends農曆新年專頁

Google 今年設立農年新年專頁，讓不同國家或地區的網民互相瞭解關於農曆新年的搜尋習慣。在農曆正月年初一及年初二（1月22及23日），Google也會於搜尋頁的首頁面推出兔年賀歲塗鴉（Doodle），以兔仔活潑蹦跳的形態，將花卉用傳統剪紙手法顯示出來。

Google相簿賀年限定相框

用家利用Google 相簿可拼貼最多6張拜年相片，製作個人化賀年照片。今年Google更與著名水彩畫家程瑤（Yao Cheng）合作，設計出含紅色及燈籠等寓意新年元素的限定相框，向身處外地的親友遙距拜年。

Google AR兔仔

一如以往，Google以生肖專屬AR動物向網民拜年。今年Google 製作了AR 兔仔，網民可用支援ARCore 的Android 或iOS手機，先在Google 搜尋輸入中文或英文「兔」字，點選「以 3D 模式檢視」兔仔資料；將影像拖放至心水位置後可用手指調校尺寸，用手機鏡頭影相或拍短片後便可與親友分享。

Google Lens 智慧鏡頭
利用Google Lens用家外出時，拍攝產品可即時顯示出產品資訊；旅遊時也可透過其翻譯功能即時翻譯菜單、路牌等資料的外語文字，方便於外地旅遊。

Google賀歲片清單

Google為網民提供賀歲片參考。

方便網民觀看以往的賀歲電影，Google 整合出多齣受歡迎的合家歡電影參考清單，讓網民在Google輕鬆搜尋心儀賀歲電影。

【Google新功能】Google Play家庭付款方案　增兒童「購買請求」新功能

責任編輯：莫悠悠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

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