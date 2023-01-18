【旅遊行業】KKday去年全球市場收入創新高 第四季度外遊產品營業額暴增近10倍

隨藉疫情放緩，世界各地旅遊市場逐步復甦，深度旅遊體驗網上預訂平台，KKday表示，隨2022年10月起台灣、日本、香港出入境政策陸續放寬，韓國及東南亞市場穩步增長的帶動下，KKday全球市場年度總收入已超越2019年，更創下2014年成立以來業績新高，展望2023年，KKday將持續拓展四大業務,包括出境旅遊、本地玩樂、入境旅遊、旅遊數碼化轉型的商機。

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KKday分享數據指，以香港市場而言，自2022年10月起各項利好旅遊政策出台，第四季度外遊產品營業額暴增近1000%，整體流量亦錄得6倍升幅。當中以港人旅遊熱點日本、泰國升幅最為顯著，日本產品銷售額更已回復至2019年平均季度水平。而借助與日本本土活動預訂平台Activity Japan的資源整合，KKday提供的日本產品數量較疫情前大幅增加多倍。此外，長線旅遊熱點亦提前在去年9月回升，當中包括芬蘭極光體驗、歐洲各國鐵路票、加拿大楓葉團等。

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KKday創辦人暨行政總裁陳明明表示:「經過三年疫情的多次挑戰與淬煉, KKday全球旅遊版圖持續擴大,平台目前提供來自92個國家、550個城市，超過30萬個旅遊體驗，合作供應商更突破14,000家，為疫情前四倍。」

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撰文：鄭日棱