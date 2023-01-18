【濠賭股】 澳門通關人財兩旺 料春節人流大幅上升 濠賭股全綫炒上

澳門通關後旅客明顯增加，上周單日旅客入境數量達到5.5萬人次。澳門旅協會預計，農曆年酒店入住率升至逾8成，帶動濠賭股全綫升。兩大藍籌股金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027）分別升3.8%及3.7%；永利澳門（01128）、美高梅中國（02282）、澳博（00880）及新濠國際（00200）升幅介乎1.2%至4.3%。

同場加映﹕【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

澳門旅遊局公共關係處表示，隨着入境措施放寬和多項宣傳推廣，預計春節黃金周的日均旅客量4.7萬人次。

此外，澳門旅遊業協會會長胡景光表示，整體酒店首周入住率7成，以此推算目前逾半訪澳人士為過夜客。他指，一般酒店在農曆年訂房率已有6至7成，個別酒店訪房率更高逾9成，估計屆時整體酒店入住率將升至8至9成。賭場方面，他指出，今年境內博彩稅收目標為1,300億元（澳門元，下同），即平均每月稅收約110億元，而截至周一（16日），即正式通關的第8日，已經錄得逾20億元稅收，因此年內博彩稅收金額有望達標。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧