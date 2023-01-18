▲ 【中國開關】資本集團：中國開關對亞洲以致全球均有利、利好5行業 惟中國消費者復常後的購買力恐不及美國

中國快速開關，資本集團投資總監Andy Budden表示，中國開關對於亞洲以致全球均有利，除利好本土出行，中國消費者外遊，也對其他國家的旅遊業有幫助，預期開關會利好濠賭、電子產品、保險、基建及醫療保健行業。

Budden指，與歐美國家不同，中國政府在疫情期間未有向市民大舉派錢，故此中國消費者在復常後的購買力，將不如美國般強勁。

揀選擁有強勁現金流及估值合理的企業

資本集團固定收益投資總監David Bradin指，對中國固定收益市場持樂觀看法，相信存在投資機遇，該行在選擇投資項目時，會揀選擁有強勁現金流及估值合理的企業。

美國經濟數據顯示經濟增長有放緩跡象，Budden認為，美國今年料會出現溫和衰退，全球經濟收縮約2%，但這只是一個健康經濟周期的調整，相信衰退程度及持續時間都不會太長，現階段是為未來3至5年作出新投資部署的好機會，偏好醫療保健、綠色能源轉型、原材料、科技等行業。

地緣政治問題愈來愈具挑戰性

Budden指，近年地緣政治問題愈來愈具挑戰性，而地緣政治緊張令全球供應鏈需要重整，因此可部署收息股。

Bradin稱，現時固定收益資產的息率明顯高於一年前，加上通脹見頂回落，聯儲局即將停止加息，利好固定收益市場前景，除看好投資級別債券，也會伺機在高息債領域，尋找能產生強勁現金流的企業。

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記者：陳韻妍