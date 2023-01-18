新婚客獲家人資助首期　470萬購淘大花園一房作愛巢

美聯物業黃家明表示，牛頭角淘大花園M座中層04室，實用面積322平方呎，屬於一房間隔，獲外區新婚客以470萬元承接，折合實用呎價14,596元。據悉，新買家獲爸爸協助支付首期，睇樓不足24小時，以470萬元購入單位築新婚愛巢。他補充，淘大花園近期成交加快，業主議價空間收窄，以同類單位比較，部分單位成交價已較低位反彈3%至5%。

資料顯示，原業主於2012年10月以320萬元購入上述單位，持貨超過10年，帳面獲利150萬元，單位升值約47%。屋苑本月交投顯著加快，暫錄約14宗成交，已超過上月全月的11宗。

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