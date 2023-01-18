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【e利是】八達通派「e利是」嘟落卡　另可獲38元獎賞及大福袋

Hot Talk 16:25 2023/01/18

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【e利是】八達通派「e利是」嘟落卡　另可獲38元獎賞及大福袋

兔年將至，八達通卡公司宣佈，新春期間（1月19日（年廿八）至2月5日（正月十五））推出八達通App「e利是」功能，用戶可向親朋好友透過電子方式派發利是，更可直接將「e利是」嘟入八達通卡增值作消費用途。

用戶可預先為八達通銀包「入定錢」，方便派「e利是」之餘，首28,888名新登記用戶從銀行賬戶增值八達通銀包並儲存該賬戶號碼，即可獲贈港幣38元「e利是」獎賞。今年，公司更夥拍富衛香港送出兔年豐收大福袋，客戶收到八達通App「e利是」的電子連結，便可領取兔年豐收大福袋。

此外，今年當面掃QR Code更大派用場，無論在見面拜年、團拜聚會或上班時，均可透過QR code向親友和同事派發「e利是」；金額及數量更可自訂。

至於未能見面或正在外遊的親友，用戶亦可透過「e利是」連結直接發送利是。收到「e利是」後，用戶只須簡單一按便可即時增值八達通卡，易收易嘟。

今年八達通更聯乘本地插畫家Onion Peterman，推出10款傳統及創意兼備的兔年應節貼圖及賀年潮語，讓用戶在派發「e利是」時增添氣氛，向親友分享新春好意頭。

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編輯：姚卓然

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