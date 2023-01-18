【經濟調查】餐廳信心指數調查 約4成餐廳對疫後經營感樂觀 五分一餐廳於去年第四季加薪

戶戶送早前公布2022年第四季「餐廳信心指數」的調查結果。有關調查於1月2日至1月11日進行，結果顯示本地餐廳對行業未來的態度更為進取。整體生意滿意度得分由第三季的 5.4 上升至平均 6.0。而隨著疫情緩和，大眾對疫情的擔憂逐漸減退，堂食收入穩步增長。餐飲業在本港重新開放後，對經濟環境持更正面態度（從第三季的37%升至第四季的48%）。

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然而，隨著世界各地解除入境限制，假期出境外遊的人數增加，近半的餐廳（49%）對本港業界在 2023 年第一季的前景表示擔憂。2022年12月不像往年的12月那麼旺場，超過一半的餐廳（56%）在假期期間堂食生意減少。僅有五分之一（21%）的受訪餐廳表示，聖誕節期間的收入有所增加。有一半（50%）的受訪餐廳表示，損失是歸因於出境外遊的人數的增加，離港的人流對其生意產生負面影響，而在受影響的餐廳中，有56%的餐廳表示收入下降逾 20%。儘管在12月節日期間堂食銷售疲弱，但仍有三分之一（33%）的受訪餐廳指第四季的整體利潤有所增加，相反，只有31%的受訪餐廳指利潤不變。

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另外，調查亦發現，有43%受訪餐廳表示認為2023年第一季該行業前景會「恢復正常」，而放寬社交距離限制將有利於餐廳第一季的生意。更有近四分之一（23%）的餐廳計劃擴張，另外有五分之一（20%）的餐廳在第四季加薪，其中38%人表示薪金增幅達2%至5%，而31%人表示加薪幅度在5%至10%之間。

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撰文：鄭日棱