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【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛

股樓投資 16:39 2023/01/18

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新一年樓市重拾活躍，買家不惜追價搶盤。中原地產許偉業表示，新葵芳花園D座低層8室，實用面積418平方呎，兩房間隔，附帶雅致裝修（見下圖），去年11月底放盤，當時叫價580萬元，約10天後減價至520萬元，其後多名買家出價，叫價介乎498萬元至505萬元，由於業主不甘被欺壓，實行「帝國反擊戰」，於12月中封盤，示意新年後重新定價。但因通關效應，買家已適應業主反價，毅然着代理努力游說業主重新開盤，業主見買家及代理盛意拳拳，重新放盤，叫價560萬元，表示屬底價。 

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許偉業續說，單位最終由荃灣區租客購入，而該租客獲家人支持入市，原按銀行估價出價525萬元洽購，但見業主不為所動，所以追價25萬元至550萬元，終用誠意打動業主出售單位。 

資料顯示，原業主於2012年9月以334萬元購入單位，持貨10年多，現帳面獲利216萬元，單位期內升值65%，而新葵芳花園本月錄得4宗成交，成交價介乎520萬元至577萬元，平均實用呎價約13,403元。 

 

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撰文 : 黃卓賢

新葵芳花園 二手市場 中原地產 私人屋苑

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