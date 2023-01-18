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【醫療科技】兩科企推健康管理平台　料3年內增逾百部自助配藥櫃

科技 16:08 2023/01/18

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糖尿病是本港主要的慢性疾病，亦是十大常見致命疾病之一。有科企利用早前自家研發的「全自動的視網膜圖像分析」技術，識別未確診的糖尿病患者，以及高糖尿病患病風險人士。另推出健康管理平台提供後續的醫療服務，料3年內在全港增逾百部自助配藥櫃。

【CES 2023】Movano預告醫療級智能戒指　追蹤月經週期及排卵

本港科企康訊生物分析自家研發的「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」技術，早在2014年獲得美國專利。透過拍攝檢測者眼底的視網膜圖像，並加以分析，可識別其患上認知障礙症和中風的風險。現時，相關技術更可分析出糖尿病患病風險。

康訊生物分析創辦人兼行政總裁徐仲鍈表示，在科研落地的首階段中，該企選擇與各區的社區中心和非牟利機構（NGO）合作。目前，在路德會、聖雅各福群會等約8間機構中的服務中心，亦設置了具ARIA技術的機器。

此外，該企又與另一本地科企藏龍科技合資成立「里仁健康」，並推出里仁健康管理平台，提供網上中醫預約、流動診症空間、遙距診症，及個人健康管理等服務。徐仲鍈指，以往檢測者透過ARIA技術得知身體狀況，就再無後續。新平台的推出，可以成為那些透過ARIA技術，得知確診糖尿病的患者和高風險人士，尋求後續治療服務的地方。

計畫增設智能配藥櫃　讓病人24小時自取

為更方便港人接受治療，里仁健康計畫在3年內，在全港18區增設100部24小時的自提點設置智能配藥櫃。里仁健康管理平台的用家可以在使用遙距診症，或流動診症服務後，自選智能配藥櫃地點取藥。

藏龍科技行政總裁林明祥補充，每部智能配藥櫃都會具備約100種基本中藥配方顆粒，部分位處交通樞紐的智能配藥櫃則會因應需求和人流，有機會增加更多不同種類的中藥配方，藥物種類可多達300種。他坦言，雖然預計智能配藥櫃在今年第2季推出，但未定出實際提供服務的時間表，增設的數量和地點亦要再視乎市場需要而定。

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責任編輯：殷凱怡

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