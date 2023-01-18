【電子利市】ZA Bank推百家姓電子利市　派利市抽獎卡卡有獎永不落空

臨近新春佳節，虛擬銀行ZA Bank今年以「千萬利是賀兔年」為主題，夥拍麥當勞、星巴克及香港太古可口可樂三大品牌，推出「八兔報到 千萬駕到」活動。

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由即日起至2023年1月31日（年初十）期間，香港用戶只需登入ZA Bank App的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得一張「兔仔卡」，每張兔仔卡的背面都隱藏一款隨機奬賞，翻轉「兔仔卡」即可得到由三大品牌贊助的驚喜禮遇（包括優惠券及免費汽水）、ZA Coin、ZA Bank 優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」。

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其中，用戶只需每日完成「派現金利是」任務即可得到一張「兔仔卡」，翻轉該卡就有機會獲得一張「百萬勁抽券」，參與「ZA 百萬勁抽」，隨時獨得 100萬元現金。用戶手持越多「百萬勁抽券」，中獎機會越高。

ZA Bank 將於活動結束後以電腦系統隨機抽出其中一張百萬勁抽券，擁有該券的客戶將會獲得100萬元現金獎賞。得奬用戶將會收到個別通知。

另外，成功集齊 8 款「兔仔卡」的用戶，更可參與瓜分高達1,000 萬ZA Coin（價值10萬港元）的終極獎賞。終極奬賞將以 ZA Coin 的形式發放，「終極奬賞」的基本獎池為10,000,000 ZA Coin，最終獎池具體數量取決於總參加者人數。每名參加者只可以獲得一次瓜分「終極奬賞」的機會。

收集「兔仔卡」的方法：

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「終極奬賞」和每位參與者可分得的 ZA Coin 具體數量將於2023年2月3日公布 。ZA Coin 將會在10個工作天內由眾安國際金融服務有限公司存入參加者的ZA Coin帳戶。

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