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【e利是】Tap&Go「拍住賞」推多款動畫e利是　即日起向8位或以上派出e利是或享18元儲值額

Hot Talk 16:02 2023/01/18

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【e利是】Tap&Go「拍住賞」推多款動畫e利是　即日起向8位或以上派出e利是或享18元儲值額

農曆新年將至，香港電訊 （06823） 附屬HKT Payment Limited旗下手機錢包Tap & Go（拍住賞）推多款動畫e利是，用戶由昨（17日）起，可在手機錢包派e利是到親友的Tap&Go帳戶，亦可透過「轉數快」派e利是到其他銀行帳戶或手機錢包。

公司指，由即日起至2023年2月1日期間，現有及全新Tap&Go客戶成功透過Tap&Go手機錢包向8位或以上親友派出e利是，有機會享港幣18元Tap&Go儲值額。而全新Tap&Go客戶更有機會獲額外港幣88元Tap&Go儲值額，合共享總額高達過百元Tap&Go儲值額開運獎賞。

即使未能親身拜年，年滿11歲或以上的客戶亦可於Tap&Go手機錢包傳送賀年揮春及專屬QR Code與親友線上拜年「逗利是」。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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編輯：姚卓然

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