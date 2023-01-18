【e利是】AlipayHK：用轉賬封面派利是可參與大抽獎　最多贏取8888元禮券

▲ AlipayHK：新春期間用轉賬封面派利是可參與大抽獎 最多贏取8888元禮券

兔年將至，AlipayHK宣布新春期間聯同商戶向AlipayHK用戶派利是，由1月21日至1月28日農曆新年期間，使用封面轉賬、滙款至內地和跨境利是功能，便可參加「AlipayHK2023兔年勁賞 · Lucky兔U」大抽獎，有機會獲高達8888港元禮券。

AlipayHK用戶只需要在推廣期內向其他AlipayHK用戶成功進行金額不少於1港元的封面轉賬，每位收款人成功收款後，發起人即可獲得抽獎機會1次。

而AlipayHK用戶在推廣期內成功向內地親友進行金額不少於港幣1元的匯款（僅限匯款到內地及跨境利是功能），每筆合資格匯款亦可獲得抽獎機會1次。

每一位合資格AlipayHK用戶每日最多獲得抽獎機會2次，推廣期內最多獲得抽獎機會16次。

另外，AlipayHK首次聯乘22間商戶派發利是，由1月21日至28日進入「AlipayHK 2023 兔年勁賞 」活動頁面的「Happy兔 U」專區，每日可領取指定商戶的專屬利是封面及商戶禮券，如Apple、麥當勞和日本當地商戶等優惠。

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編輯：袁諾曦