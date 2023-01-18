【元宇宙】南韓元宇宙平台正式上線　提供公共行政及虛擬旅遊等服務

經過約一年時間的開發後，南韓首爾政府日前宣布，Metaverse Seoul元宇宙項目正式上線。據外媒UPI表示，首爾為全球首個打造元宇宙平台的國際都市，該市政府早於Metaverse正式推出市面前，已為該市的元宇宙項目草擬好1個為期5年的計畫，目標是陸續為首爾市民，在虛擬世界內提供稅務、行政及文化旅遊等服務。

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據首爾市政府指出，Metaverse Seoul將分階段推出並完善不同的服務。首階段市民可於Metaverse Seoul內使用多項公共行政服務，例如稅務咨詢、使用視訊公享功能與商業專家進行遠程對話； 在文化旅遊方面，用家也可在Metaverse Seoul內遊覽到景福宮、東大門設計廣場及漢江等首爾熱門景點的虛擬景象。

首爾市政府補充，Metaverse Seou的最終目標是為建立一個能處理該市所有行政服務的平台。首爾市政府已為此花費160萬美元（約1,252萬港元）發展首階段的Metaverse Seoul，並預計今年將增撥約220萬美元（約1,722萬港元）發展第二階段的項目。

南韓政府在去年2月亦曾宣布投入1.83億美元（約14億港元）的資金，培育與元宇宙及相關科技知識的人才等，助建立國家級元宇宙生態系統。

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責任編輯：莫悠悠

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