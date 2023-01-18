【遊戲股】 內地本月批出88個遊戲版號 數量為復批以來最多 騰訊、網易都有份

再有新一批遊戲版號獲批。據國家新聞出版署發布2023年1月國產網絡遊戲審批結果顯示，共88款遊戲獲批，審批日期為1月17日。今次獲批遊戲版號包括騰訊控股（00700）旗下的《元夢之星》、網易（09999）旗下的《超凡先鋒》、米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》、完美世界（深：002624）的《天龍八部2：飛龍戰天》、中青寶（深：300052）的《四季之春》等。

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消息刺激下，騰訊及網易表現造好。連續3個月獲批遊戲的騰訊，股價最新報379.2元，升1.4%；網易股價創3個月高位，暫升6.4%，最新報142.1元。

值得留意的是，今次批出版號數量較上月多4款，而且為去年4月起重新審批版號以來最多。

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記者：郭秀慧