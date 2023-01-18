  • 17°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲股】 內地本月批出88個遊戲版號 數量為復批以來最多 騰訊、網易都有份

股樓投資 15:41 2023/01/18

分享：

分享：

再有新一批遊戲版號獲批。據國家新聞出版署發布2023年1月國產網絡遊戲審批結果顯示，共88款遊戲獲批，審批日期為1月17日。今次獲批遊戲版號包括騰訊控股（00700）旗下的《元夢之星》、網易（09999）旗下的《超凡先鋒》、米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》、完美世界（深：002624）的《天龍八部2：飛龍戰天》、中青寶（深：300052）的《四季之春》等。

同場加映﹕【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

消息刺激下，騰訊及網易表現造好。連續3個月獲批遊戲的騰訊，股價最新報379.2元，升1.4%；網易股價創3個月高位，暫升6.4%，最新報142.1元。

值得留意的是，今次批出版號數量較上月多4款，而且為去年4月起重新審批版號以來最多。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映﹕【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 電玩手遊 美股 網易－S（09999） 中青寶（深：300052） 網易（美：NTES） 遊戲 騰訊控股（00700） 騰訊

上一篇文章

【大行點睇】瑞銀林鎮鴻：對內房股看法悲觀 料今年銷售跌10%

下一篇文章

【網購趨勢】調查：近半受訪者因疫情轉以電商平台購物　八成大學生平均每1至2天網購一次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛
【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛
【阿里巴巴】敦促進一步增加股票回購規模 美國維權投資者入股阿里
【阿里巴巴】敦促進一步增加股票回購規模 美國維權投資者入股阿里
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款