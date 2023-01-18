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【全球經濟】羅兵咸永道：亞太區近7成CEO料全球經濟於未來12個月將陷入衰退

宏觀解讀 17:14 2023/01/18

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【經濟展望】羅兵咸永道：亞太區近7成CEO料全球經濟於未來12個月將陷入衰退

會計師事務所羅兵咸永道（PwC）發布《第26期全球CEO調查報告 – 亞太區：引領新時代》，顯示近7成受訪者認為全球經濟將於未來12個月陷入衰退，去年則有76%的人認為會有所改善。調查認爲，隨宏觀經濟狀況惡化，以及數十年來未見的高水平通脹而帶來的不確定性，亞太區CEO正面臨雙重壓力，高管必須於短期內對外部風險進行管理以推動盈利，同時為企業轉型以配合長期發展及開拓生存空間。

羅兵咸永道：亞太區CEO比全球CEO對前景較為樂觀

羅兵咸永道稱，儘管所有CEO對全球經濟的信心減弱，亞太區CEO比全球CEO對前景並沒有那麼悲觀。亞太區擁有較大國土的國家，其企業高管對其內增長表現前景持樂觀態度的比例最高——中國（64%），印度（57%），印尼（50%），而對比全球則29%。

羅兵咸永道指，通脹（41%） 、宏觀經濟波動 （30%） 分別是受訪者於未來12個月及未來5年內擔心的主要風險。

羅兵咸永道在去年10月及11月期間，對4,410名CEO進行問卷調查，其中1,634名CEO來自中國，而調查報告中全球及地區數據按國家或地區名義GDP的比例加權得出，以確保CEO的觀點具有代表性。

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記者：伍鍵文

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