英國通脹輕微回落 連續第2個月下跌

英國受俄烏戰爭及新冠疫情等因素影響，通脹於去年一度創下41年新高的11.1%。政府數據顯示，當地2022年12月消費者價格指數（CPI）增長率10.5%，較11月數字有所回落，是連續第2個月出現跌幅。財相侯俊偉表明，繼續按計劃降通脹。

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英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周三（18日）宣布，去年12月CPI增長10.5%，較11月輕微回落0.2個百份點，在10月創出41年新高後連續兩個月出現下跌。跌幅亦符合外界預期，但現時通脹率仍貼近40年高位。

ONS指出，跌幅來自車輛燃料成本下降﹑衣服及鞋類價格降低與娛樂及文化活動變便宜。但ONS稱，受餐廳﹑酒店﹑食品及非酒精飲品價格持續高企影響，使通脹率未有更大跌幅。

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財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，高通脹是英國家庭財政預算的惡夢，破壞企業投資及引起罷工。他指即使現時狀況艱難，政府亦應按照計劃繼續降低通脹。惟英倫銀行首席經濟師皮爾（Huw Pill）早前曾稱，即使英國經濟放緩及歐洲天然氣價格驟降或有助改善通脹，但當地存在通脹持續高企風險。

不過，有專家認為英國的生活成本壓力仍然沉重。英國工業聯合會（CBI）首席經濟學家Alpesh Paleja指出，雖然通脹放緩有助改善狀況，但價格壓力短期仍處高位，對民眾及企業而言生活成本危機依然存在。Paleja亦表示，經濟或出現衰退危機下，英國企業將持續面臨高成本及需求疲弱。

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責任編輯：吳漢培