【大行點睇】瑞銀林鎮鴻：對內房股看法悲觀 料今年銷售跌10%

內房股去年身陷谷底，直至第四季政府多番出招，政府支持下始見反彈。瑞銀香港/中國內地房地產研究團隊主管林鎮鴻表示，該行對內房股看法較同業悲觀，雖然看到內房股有很多政策支持，但未來仍要面對3大風險因素。

第一，在於盈利的風險。林鎮鴻表示，看到去年因為房價也是有一定的下跌，另外關於合同銷售也是不符於預期的，所以該行對於2022、2023年總體盈利預測 有大概40%的往下調，盈利預測也是比行業預測大概低40%左右，所以對於內房股來說，從 11月份漲到現在，PE倍數其實也上去了。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

第二，看到地產中長期相對結構性的問題，這可能也是對於政策的制約，包括需求恢復的制約。中國地產跟美國、日本的比較，有兩個結構性的因素：首先是一、二線城市房價過高；其次在於低線城市庫存過高。

第三，關於短期需求的指標，需求端的恢復對於開發商的盈利包括現金流是最為重要的。該行相對比較保守一點，預期今年的銷售（面積）大概下跌10%。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明