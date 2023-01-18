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【大行點睇】瑞銀林鎮鴻：對內房股看法悲觀 料今年銷售跌10%

股樓投資 15:59 2023/01/18

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內房股去年身陷谷底，直至第四季政府多番出招，政府支持下始見反彈。瑞銀香港/中國內地房地產研究團隊主管林鎮鴻表示，該行對內房股看法較同業悲觀，雖然看到內房股有很多政策支持，但未來仍要面對3大風險因素。

第一，在於盈利的風險。林鎮鴻表示，看到去年因為房價也是有一定的下跌，另外關於合同銷售也是不符於預期的，所以該行對於2022、2023年總體盈利預測 有大概40%的往下調，盈利預測也是比行業預測大概低40%左右，所以對於內房股來說，從 11月份漲到現在，PE倍數其實也上去了。

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【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

第二，看到地產中長期相對結構性的問題，這可能也是對於政策的制約，包括需求恢復的制約。中國地產跟美國、日本的比較，有兩個結構性的因素：首先是一、二線城市房價過高；其次在於低線城市庫存過高。

第三，關於短期需求的指標，需求端的恢復對於開發商的盈利包括現金流是最為重要的。該行相對比較保守一點，預期今年的銷售（面積）大概下跌10%。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

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記者：李兆明

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