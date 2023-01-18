【中國經濟】瑞銀料中國今年GDP增長4.9%　消費在春節後大幅反彈

▲ 【中國經濟】瑞銀：料中國今年GDP增長4.9% 消費在春節後大幅反彈

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，中國去年四季度增長好於預期，未來經濟活動有望反彈，預計首季GDP按年增速將小幅放緩至2.4%，次季按年增速將加速至7.2%，並維持對2023年GDP按年增速為4.9%的預測。

她認為，去年第四季GDP按年增速從三季度的3.9%放緩至2.9%，強於預期，當中由於消費和服務活動在疫情爆發衝擊下依然比市場預期更有韌性，以及基建投資保持穩健，而出口和房地產活動進一步走弱。

疫情感染或已達峰

同時，該行認為大多數地區的日均新冠疫情感染病例可能已經在12月底至1月初達峰，並可能在未來幾周內明顯回落。1月前兩周18個大城市的地鐵客運量、百城交通擁堵指數和全國整 車貨運流量指數均較12月有所反彈，尤其是前兩者。然而，由於購置稅優惠已在12月底結束，1月初汽車銷售走弱，而前兩周房地產銷售按年跌幅明顯收窄。因此，1月以來瑞銀消費與服務業指數較去年12月顯著改善，而瑞銀工業與投資指數仍位於低位。

瑞銀預計，在本輪疫情感染高峰過後居民消費將大幅反彈，鑒於該行預計中國不會進行大規模收入和消費補貼，且長期以來的疫情限制對居民和企業部門有持續影響，2023年GDP項下的實際消費增速可能溫和反彈至6.6%。

消費料在春節後大幅反彈 房地產銷售有望企穩

另一方面，得益於政策支持加碼和經濟逐漸復甦，該行預計房地產銷售和新開工在未來2至3個月企穩，此後開始按月反彈。不過，2023年全年房地產銷售和新開工仍可能較2022年水準有所下降，但地產下行對經濟增長的拖累應大幅減少。

該行預計首季GDP按年增速將小幅放緩至2.4%，即使其按季折年增長率可能回升至4%。第二季開始，按季增長勢頭有望大幅回升，主要由於消費大幅反彈以及房地產活動在低位企穩後有所回升。另一方面，基建投資和制造業資本開支可能在2022年的強勁增長後有所放緩，而隨著全球經濟大幅減速，2023年出口預計將下跌。後者也將拖累製造業資本支出。因此，該行預計次季GDP按年增速將加速至7.2%，並維持對2023年GDP按年增速為4.9%的預測。

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編輯：姚卓然