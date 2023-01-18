【網購趨勢】調查：近半受訪者因疫情轉以電商平台購物　八成大學生平均每1至2天網購一次

疫情改變港人生活大大小小不同習慣，而網購必然是其中之一，浸會大學近日進行調查，發現疫情推動消費者投入網購行列，當中以年輕人的購物習慣變化最為顯著，而優質的電商平台服務質素更是提升消費者對品牌忠誠度的關鍵。調查亦指出，除了傳統電商平台，年輕人亦趨向用社交媒體進行網購，當中包括帶有直播功能的平台。

香港浸會大學管理、市場及資訊系統學系張美君教授聯同香港優質顧客服務協會，於2022年就港人在疫情期間的網上購物體驗進行調查。調查共收集488位香港消費者的數據，當中包括207名本地大學生及281名在職消費者。

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根據調查結果顯示，疫情期間，只有18%消費者表示經常到實體店購物，而經常用電商平台購物的人數則升至48% 。而當中HKTV Mall是疫情期間最受關注的電商平台。

在是次調查當中，受訪者亦根據過往於最常用網購平台上的購物體驗，分數由1到7，按不同準則進行評分，當中包括「用戶介面」、「系統可用性」、「平台回應速度」、「私隱度」及「購物滿足感」。數據顯示，五個準則當中，「用戶介面」、「私隱度」及「購物滿足感」是受訪者疫情期間評價電子服務質素的三大主要準則。

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疫情期間，Z世代已成為經常網購的消費群組。調查結果顯示約80% 的大學生平均每一至兩天在網上平台購物一次。調查亦預計，除了傳統實體店和網購平台，消費者亦希望網購渠道能更趨多元化。

Z世代傾向利用社交媒體購物，近30% 大學生經常於社交平台購物，而只有10%在職消費者經常選用這種購物方式。同時，Instagram是年輕一代最常提及的社交媒體，大部分受訪大學生對社交媒體持正面態度，亦曾有滿意的直播購物體驗。

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