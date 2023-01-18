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【大行報告】摩通：料開放下毛利率回升 中國龍工成行業首選

股樓投資 20:56 2023/01/18

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摩根大通表示，中國龍工（03339）去年收入按年下跌19%，但預料在今年將回升15%，受惠於內地重新開放下需求較多，毛利率可回升2個百分點。該行將其目標價由1.22元上調至1.49元，評級由「中性」升至「增持」，並為該行業首選。龍工周三（18日）收市報1.56元，升幅2%。

 

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

該行預測工業挖掘機銷量按年增長約15%，出口則按年增20%，本地需求則按年增10%，並預料挖掘機總銷量為29.8萬輛；另外預料，工業重型卡車銷量按年升20%，而總工業重型卡車銷量達79.7萬輛。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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整體而言，摩通料行業今年開局較慢，反映近期受內地疫情拖累、新年假期較早，以致今年次季需求或有激增的空間。


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

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撰文：鄭昊彤

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中國龍工（03339） 港股 大行報告

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