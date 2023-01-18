美多州議會聯手謀推稅改 劍指「藍州」超級富豪

美國貧富懸殊問題嚴重，多年來早有聲音倡議向超級富豪加大徵稅。多個民主黨控制州分的州議會聯手，試圖合力推動稅務改革，希望按超級富豪的資產而非收入收稅。有州議員希望，此舉能為聯邦政府推行同類稅改作為試驗。

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《華盛頓郵報》報稱，加州﹑康涅狄格（Connecticut）﹑伊利諾伊州（Illinois）﹑夏威夷（Hawaii）﹑馬里蘭（Maryland）﹑紐約及華盛頓的州議會將在周四（19日），發表7州議會聯合稅改方案。

7州提出各州引入針對超級富豪的稅收改革，包括美國首次出現﹑按資產而非收入交稅。議案亦提出要在傳統稅務如資本利得稅及物業稅上，加大向超級富豪收稅。

紐約州州參議員Gustavo Rivera表示，方案確保在聯邦層面上未能達成的目標會在州政府層面達成。一眾州議員不止希望為措施有日全美落實試行，亦希望集體推行可減少富豪移居鄰近低稅州份的威脅。

華郵指出，相比推動財產稅，針對傳統稅項的改革議案更有可能獲通過。華盛頓州議會上次會期曾提出的財產稅改最終擱淺，但增加資本利得稅卻順利通過。

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亦有人批評，在州層面推財產稅效果或不及聯邦化，因為富豪可以輕鬆移居其他州。州稅專家Jared Walczak表示，高收入人群在居住地點上較為靈活，在美國國內改變住址遠比離開美國簡單。

Jared Walczak更指，相關稅改的稅基狹窄，只要小部分超級富豪離開，便輕易瓦解。而且即使加州的財產稅方案獲通過，Jared Walczak亦肯定將面臨法律挑戰。

同時，Jared Walczak稱評估個人財產價值難度不少，有時可能導致不公正結果。Jared Walczak指硅谷內一眾科技企業巨頭創辦人帳面身家豐厚，但隨股價變動大幅浮動，難以為此評估及徵稅。

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責任編輯：吳漢培