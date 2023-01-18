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【AAPL】蘋果據報推遲發布AR眼鏡　今年內發布售價達2.3萬元的MR裝置

新經濟追蹤 15:00 2023/01/18

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【AAPL】蘋果據報推遲發布AR眼鏡　今年內發布售價達2.3萬元的MR裝置

蘋果（Apple，美：AAPL）開發AR/MR（增強實境/混合實境）頭戴裝置多時，外界料蘋果將於年內發布，彭博社Mark Gurman最新指，蘋果會在今年內推出首款MR頭戴裝置，售價料達3000美元（約2.34萬港元），但更具革命性的輕量級AR眼鏡卻因技術難題而推遲發展。

報道指，蘋果原計劃可在推出MR（混合提供虛擬實境和增強實境）產品後，隨即公布AR眼鏡，但最新計劃有變。蘋果最新擬在今年首發新MR產品後，於2024年或25年初推出低價版MR頭戴裝置，料價格仍要1500美元（約1.17萬港元）。

文章指，蘋果期望AR、VR裝置可成為新一類王牌產品，並希望推出主打輕盈的AR眼鏡，讓用戶可以全日配戴。相對於Meta（美：META）主打沉浸式體驗的VR產品，蘋果希望公司推出的AR產品，可以讓用戶在日常現實環境增加可視的資訊，以往Google曾嘗試推出同類產品Google Glass，但未能成功搶佔市場。

Gurman指，蘋果今年推出的首款MR產品定位較高，會提供高質素顯示，有逾10個鏡頭和感應器，並使用最新發布的Mac M2處理器。

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