【烏克蘭戰爭】基辛格稱烏加入北約合理 促收復戰後失地應和談

美國前國務卿基辛格一直敦促烏克蘭透過談判實現和平，此前已多次被烏克蘭批評安撫侵略者。基辛格表示，烏克蘭加入北約或是俄羅斯入侵的合理後果。基辛格再次呼籲烏克蘭，在收復開戰後失地便應展開和談。

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現年99歲的基辛格（Henry Kissinger）周二（17日）視像出席世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）時表示，過去由於憂慮俄烏雙方爆發衝突，所以反對烏克蘭加入北約（NATO），但隨著現時俄烏戰爭的爆發，烏克蘭保持中立已不再具有意義。基辛格承認，烏克蘭加入北約或是合理結果。

基辛格強調，最重要的是避免俄羅斯與西方國家之間形成直接衝突，並形容戰爭已變成針對俄羅斯本身。基辛格認為，是次戰爭或令俄羅斯重新評估其歷史地位，重新檢視他們對歐洲文化的崇拜及對被歐洲控制的恐懼。他亦重申俄烏戰爭後，有必要允許俄羅斯重新加入國際體系。

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基辛格亦指今次戰爭產生的危機，俄羅斯可能內部陷入衝突或遭受外近干涉，同時莫斯科政府擁有逾的1.5萬件核武器亦備受關注，所以在戰爭繼續的同時需與俄羅斯保持對話。他呼籲烏克蘭一旦收復去年開戰後失去的領土，應結束戰鬥及和談。

基辛格表示，在達成最終解決方案前，需維持制裁措施，才能防止戰爭升級。美國亦應繼續提供軍事支援，必要時更應該加強支援，直至達成停火。他亦讚揚烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），對他的英勇行為表示欽佩。

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責任編輯：李俊儀