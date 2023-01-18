【芯片大戰】美國對中國實施芯片禁令範圍擴大至澳門　封殺轉運至中國的後路　中芯照升2%

▲ 【芯片大戰】美國對中國實施芯片禁令範圍擴大至澳門 封殺轉運至中國後路

據《路透》報道，美國政府對中國先進芯片及芯片製造設備的管制擴大至澳門，以避免中國利用澳門來逃避制裁。華虹半導體 （01347） 升1.6%，報30.8元，中芯國際 （00981） 升2%，報17.84元。

報道引述該規則指，澳門自1999年起一直是中國的特別行政區，並且中國在經濟和商業關係方面給予澳門有限的自主權。這表明美國擔憂先進芯片技術可能從澳門轉移到中國其他地區。

美國商務部產業安全局（BIS）公布「臨時最終規則」，宣布去年10月推行的管控措施也適用於澳門，本周二生效。澳門政府暫無回應。

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編輯：姚卓然