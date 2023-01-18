▲ 【暴雪撤華】網易諷暴雪「騎驢找馬、離婚不離身」 暴雪中國臨完約再提短暫延長服務

動視暴雪（美：ATVI）去年11月宣布，與網易 （09999） 今年1月23日終止14年中國代理合作關係。暴雪中國昨日發聲明稱，上周曾與網易再次接洽延長服務6個月，以便玩家過渡，但遭網易拒絕，感到遺憾。網易今日發聲明反駁，暴雪中國因為「未可知的原因」而在上周重新接觸公司，但認為合作條款不對待、不公平和其他附帶條件，而拒絕合作。

暴雪中國在聲明多次暗示網易拒協助玩家，網易反斥：

（暴雪）突發的聲明——是蠻橫的、不得體的且不符合商業邏輯的。 其過分的自信中並未考慮這種予取予求、騎驢找馬、離婚不離身的行為，將玩家和網易置於了何地。

網易稱，自去年11月公開終止合作關係後，暴雪一直尋持新合作方，在上周重新尋求網易商議時， 明確表示在6個月合同延續期間不會停止與其他潛在合作方繼續談判。據公司了解，暴雪同期與其他公司的談判全部是基於3年的合同期，認為合作建議並不公平。

網易否認想取得暴雪IP控制權

網易又指，留意到傳聞指網易想要暴雪IP控制權，反駁指公司從未尋求暴雪或其他代理合作夥伴的IP控制權。

網易提醒，暴雪中國所提出的《魔獸世界》遊戲進度存檔功能，是由暴雪單方面開發，網易並無經手，該功能若令玩家虛擬財產損失或無法遊戲，暴雪應承擔全部責任。

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