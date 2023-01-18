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【電動車】小鵬汽車：目標2025年經營利潤轉正　未來5年加速海外拓展

股市 13:31 2023/01/18

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小鵬汽車：目標2025年經營利潤轉正　未來5年加速海外拓展

小鵬汽車 （09868） 聯合創始人、董事長兼首席執行官在在小鵬汽車年度總結會上表示，小鵬目標在下一個五年中，2025年經營利潤轉正，意味2025年最低綜合毛利要達到17%，且銷售規模要達到今天大幾倍的增長，屆時小鵬的人員規模也比今天有非常大的增長，研發投入肯定年度達到百億級別。

何小鵬又指，將在這五年加速海外的拓展，包括今年小鵬有兩款車型在海外，明年還會有第三款。同時，小鵬汽車一定要在這五年積極探索軟件跟新商業模式，下一個五年是全自動駕駛，再下一個五年是無人駕駛時代，「如果你還是想用硬件掙錢，這是絕對不足夠的」。

小鵬股價現跌3.3%，報36.25元。

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編輯：袁諾曦

港股 美股 電動車 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）
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