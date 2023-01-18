英國再有工會宣布2月1日罷工 社會恐接近癱瘓

英國多個工會早前宣布增加罷工，抗議薪酬待遇調整不合預期。當地再有工會宣布參與罷工，同樣定在2月1日。連同先前的教師﹑機場員工及公務員等，同日將有全國性罷工，恐怕釀成嚴重混亂。

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英國火車司機工會ASLEF周二（17日）宣布，將在2月1日及3日發起罷工。鐵路、海運及運輸（RMT）工會亦表示，有關日期會有工會成員參加工業行動。ASLEF被指拒絕最新加薪方案—於2023年底加薪平均5,000英鎊（約4.8萬港元）。

ASLEF秘書長惠蘭（Mick Whelan）表明，工會要求加幅最少追上通脹水平。RMT秘書長林奇（Mick Lynch）亦指出，薪酬商討將會持續，直至達成乎合工會成員要求的方案。

英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）﹑教師工會National Education Union（NEU）及公務員工會FDA等在內多個行業早前已分別宣布，同樣在2月1日發動罷工。

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TUC表明，當日罷工為保障工人的罷工權利。NEU預計當日最多2.34萬間學校受影響，教育部政務次官基根（Gillian Keegan）承認，難以確保2月1日學校會照常開門。教師另外會在2月及3月發起6日罷工。

受鐵路工人及火車司機罷工影響，2月1日英國鐵路交通將嚴重受阻。同日亦有多達10萬名公務員響應FDA罷工，公共服務相信亦大受影響。連同護士工會皇家護理學院（RCN）將在2月6日及7日罷工，英國社會恐接近癱瘓。

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責任編輯：吳漢培