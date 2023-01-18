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【國泰293】國泰航空林紹波：機場三跑全面運作將帶來「歷來最激烈競爭」

股市 13:18 2023/01/18

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【國泰293】國泰航空林紹波：機場三跑全面運作將帶來「歷來最激烈競爭」

國泰航空 （00293） 空中服務員工會不滿更表安排混亂及人手短缺，雖然取消原訂今日舉行的集會，但發起從年廿八（19日）按章工作，休息日將不上班、不加班。面對機組人員訴求，國泰航空行政總裁林紹波發表最新訊息，除了感謝機組員工在疫情期間付出，也以近月罕有的論調提及公司所面對的難處。林紹波稱，機場三跑將於2025年初全面運作，並可能帶來「歷來最激烈的競爭」，國泰航空必須改變以往做法，才能存活和蓬勃發展。

林紹波稱，上任行政總裁後與不同機組員工代表會面，聆聽他們在過去3年所面對的困境，再次感謝員工面對「密環工作」、內地航班特別安排時維持專業精神。他在訊息未提及具體安排回應員工訴求，更多強調國泰必須在競爭激烈和複雜環境中，保持競爭力。

聲明未正面回應員工訴求　林紹波：對手想從國泰搶客

林紹波稱，他目前首兩大任務是：協助香港重新建立航空樞紐地位、確保國泰是香港和大灣區居民的出行首選。第三個任務是，確保國泰航空業務具競爭力和財務上有能力可持續經營。

他指出，疫情期間，全球有一大批航空公司重組架構甚至申請破產，

不少航空公司都變得更精簡，並且渴望從我們身上吸走乘客。（ Most have emerged leaner， fitter and they are eager to take customers away from us.）

「三跑將帶來歷來最激烈競爭」

他續稱，香港國際機場第三跑道將於2025年初全面運作，將開啟更激烈競爭的時代，「很可能是我們面對過最激烈的競爭」。為了可以存活和蓬勃發展，國泰航空必須時刻挑戰自己，如何以不同和更好的方式處事。

不論轉變初期會有多困難，林紹波稱，部分既有做法已變得沒有競爭力，而必須改變，集團在2017年開始轉型，精簡總部和地區管理團隊，2020年再有重大重組，期望今年是「重建的一年（year of rebuilding）」，員工可以團結一致服務香港人，為國泰帶來更好的未來，讓集團上下都能分享成果。

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編輯：麥德銘

港股 香港國際機場 航空 國泰航空（00293） 國泰航空
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