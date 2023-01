【國泰293】國泰航空林紹波：機場三跑全面運作將帶來「歷來最激烈競爭」

國泰航空 (00293) 空中服務員工會不滿更表安排混亂及人手短缺,雖然取消原訂今日舉行的集會,但發起從年廿八(19日)按章工作,休息日將不上班、不加班。面對機組人員訴求,國泰航空行政總裁林紹波發表最新訊息,除了感謝機組員工在疫情期間付出,也以近月罕有的論調提及公司所面對的難處。林紹波稱,機場三跑將於2025年初全面運作,並可能帶來「歷來最激烈的競爭」,國泰航空必須改變以往做法,才能存活和蓬勃發展。

林紹波稱,上任行政總裁後與不同機組員工代表會面,聆聽他們在過去3年所面對的困境,再次感謝員工面對「密環工作」、內地航班特別安排時維持專業精神。他在訊息未提及具體安排回應員工訴求,更多強調國泰必須在競爭激烈和複雜環境中,保持競爭力。

林紹波稱,他目前首兩大任務是:協助香港重新建立航空樞紐地位、確保國泰是香港和大灣區居民的出行首選。第三個任務是,確保國泰航空業務具競爭力和財務上有能力可持續經營。

他指出,疫情期間,全球有一大批航空公司重組架構甚至申請破產,

不少航空公司都變得更精簡,並且渴望從我們身上吸走乘客。( Most have emerged leaner, fitter and they are eager to take customers away from us.)