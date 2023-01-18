【智能手機】Canalys：2022年智能手機出貨量跌11%、10年來最不理想　料今年持平或略微增長

▲ Canalys：2022年智能手機出貨量跌11%、10年來最不理想 料今年持平或略微增長

市場調研機構Canalys表示，2022年全年全球智能手機出貨量按年下降11%至12億部以下，其中，第四季出貨量下降17%，市場表現是十年來最糟糕，而全年表現也是十年來最不理想。Canalys預計，今年智能手機市場將會持平或略微增長，但情況仍較為嚴峻。

蘋果去年第四季市佔重新稱冠

儘管需求萎縮和鄭州供應鏈問題的影響，蘋果（美：AAPL）在去年第四季度仍重奪市場第一的寶座，並獲得了有史以來最高的季度市場份額，達到25%，全年為19%。三星上季以市佔20%位列第二，但仍是去年出貨量最大的廠商，市佔為22%。小米 （01810） 位列第三，上季市佔跌至11%，而OPPO和vivo則緊隨其後。

Canalys研究分析師表示，渠道應對新庫存方面過於謹慎，導致去年第四季度出貨量較低。不僅前幾個季度中低端需求下降，而且高端需求在第四季度也開始出現疲軟。

料今年廠商將更謹慎 中國需求短期仍有挑戰

展望未來，Canalys指，今年廠商將會更加謹慎，並優先考慮盈利狀況來捍衛自己的市場地位，廠商亦正在削減成本。雖然中國的疫情放開政策將提高國內消費者和企業的信心，但政府的刺激措施可能在六到九個月內才會顯現效果，因此中國的需求在短期內仍將面臨挑戰。

不過，一些地區可能會在今年下半年實現增長，尤其是東南亞地區，有望看到經濟復甦的跡象，而且中國旅遊業的複蘇也有助於推動商業活動的開展。

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編輯：袁諾曦