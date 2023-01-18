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逾200名超級富豪發公開信 呼籲政府徵財產稅

環球社會熱點 13:12 2023/01/18

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受通脹高企影響，各地大量民眾正面對生活成本危機。有逾200名超級富豪呼籲各地政府，立即徵收財產稅協助正苦苦掙扎的民眾。呼籲徵稅人士的包括迪士尼創辦人孫女及漫威電影《變形俠醫》演員等。富豪發表公開信指，嚴重憂慮目前政府情況。

IMF料全球經濟增長年底反彈 重申下調23年預期 【下一頁】

包括迪士尼創辦人孫女阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney），及《變形俠醫》演員麥克雷法路（Mark Ruffalo）等205名來自13個國家的超級富豪，周三（18日）發出公開信，呼籲正在出席世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）的各國領袖，緊急徵收財產稅（wealth tax），協助解決極端不平等問題。

名為《極端財富的代價》（the cost of extreme wealth）公開信指出，嚴重憂慮目前各國政府不正視不平等問題的情況，表明若不選擇挑戰解決分裂的根本原因，召開WEF會議討論如何在一個支離破碎的世界中合作是毫無意義。

英超市「超值牌」上月加價逾2成 漲幅超貴價品 【下一頁】

一眾富豪同時亦指，捍衛民主和建立合作依賴更公平的經濟，要求各政府立即行動，強調問題不能留待後代解決，而現時正是解決極端財富的時候，就是向超級富豪徵稅。他們同時形容，過去50年的財富都在不斷往上流，趨勢更在過去數年中加劇，而解決方法顯然易見。

人道援助組織樂施會（Oxfam）近期有研究發現，指新冠疫情大流行開始以來的財富增長中，截至2021年底時，最富裕的1%人口已獲得當中63%，共約26萬億美元（約202.8萬億港元）。樂施會亦表示，25年來首次出現極端財富與極端貧困同時增長，呼籲對超級富豪徵收新稅。

樂施會指若對全球千萬富豪及億萬富豪徵收高達5%的稅項，每年可籌集1.7萬億美元（約13.26萬億港元），足以讓20億人擺脫貧困。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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責任編輯：李俊儀

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