【科網監管】官媒：滴滴再出發綠燈訊號　反映改正後仍鼓勵發展

▲ 官媒：滴滴再出發綠燈訊號 反映改正後仍鼓勵發展

滴滴出行日前已恢復新用戶註冊。內地官方媒體《經濟日報》發表題為《關注滴滴再出發的綠燈訊號》評論文章，表示，通過滴滴的剎車與重啟要準確認識到，當初監管介入是因為企業違反了法律法規，現在企業能重回市場是在法律指導下，合規經營取得了重大進展，達到或基本達到相關法律要求。

平台經濟是民營經濟的重要組成部分，與其他行業的民營經濟一樣，在經濟發展中不可或缺，犯了錯，改正了，國家將繼續鼓勵健康持續發展。

文章指出，今後大概率還會有新法出台，但「以規範促發展」的原則不會動搖。對企業來說，有法可依是利好，有利於企業進行內部合規對比，減少突發經營風險；對監管來說，有法必依是要求，有利於消除市場對監管政策不確定性的擔憂。二者結合，將為平台經濟營造更穩定政策預期，有利於行業健康持續發展。

文章續指，中國平台經濟處於全球第一方陣，為經濟發展作出突出貢獻。平台企業普遍體量很大，用戶動輒上億，但企業本質仍是市場主體。對平台企業的規範應尊重市場規律，營造有利於包括平台企業在內的所有市場主體公平競爭的市場環境。

文章最後指，滴滴重新出發了，相信市場和其他平台企業能從中增強信心。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」

相關文章：

【滴滴出行】滴滴出行宣布即日起恢復新用戶註冊

【滴滴裁員】滴滴出行據報農曆新年前啟動新一輪裁員計劃 涉及數百個職位

編輯：袁諾曦