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【政協新人】鄭志剛郭基煇吳宗權首次躋身全國政協　國泰前CEO入選

宏觀解讀 12:24 2023/01/18

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【政協新人】鄭志剛郭基煇吳宗權首次躋身全國政協　國泰前CEO入選

新一屆全國政協委員名單出爐，本港各大地產商均有新一代代表在內，新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛、新鴻基地產 （00016） 執行董事郭基煇、會德豐主席吳宗權，首次躋身全國政協。長和 （00001） 主席李澤鉅、恒地 （00012） 聯席主席李家傑則連任港區政協委員。

其他來自香港商界大集團的港區政協代表還包括：國泰航空 （00293） 前行政總裁鄧健榮、金利豐金融 （01031） 李月華、飛達控股 （01100） 副主席顏寶鈴、理文造紙 （02314） 主席李文俊、東亞 （00023） 聯席行政總裁李民斌、遠東發展 （00035） 邱達昌、信德 （00242） 何超瓊、建滔集團 （00148） 張國榮等。

十四屆全國政協委員港區政協，全員名單可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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港股 郭基煇 李澤鉅 李家傑 鄭志剛 顏寶鈴 理文造紙（02314） 飛達控股（01100） 金利豐金融（01031） 國泰航空（00293）
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