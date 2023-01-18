英國首富確認加入競標收購 爭成曼聯班主

英超球會曼聯去年宣布展開戰略評估，班主格拉沙家族不排除賣盤。消息一出吸引眾多投資者，但至今仍未有確實消息。英國首富拉特克利夫的化工公司英力士宣布，正式啟動收購曼聯競標程序，成為首名新班主競爭者。

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英力士（INEOS）周二（17日）宣布，與投資銀行聯手，正式啟動投標收購曼聯（Manchester United）程序。正式競標程序預計在下月開始，早前已有美國﹑中東及亞洲財團預計加入，相信易手最快在季尾完成。

英力士創辦人兼行政總裁﹑英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）為多年曼迷，他在去年10月時已表明，有意加大在體壇投資，一直對收購曼聯展示濃厚興趣。

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曼聯於2022年11月底時宣布，班主格拉沙家族（Glazer family）正與財政咨詢師商討，探索戰略方案，或考慮出售部分球會，或引入如球場或基建等新投資項目。

據悉，格拉沙家族理想要價為50億英鎊起（約480億港元）。財經雜誌《福布斯》（Forbes）估計，拉特克利夫身家約155億英鎊（約1,488億港元），在全球富豪榜列位111名。

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責任編輯：吳漢培